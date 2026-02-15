2026年2月14日、武蔵野公会堂で開催された「第4回アニムサ祭」にて、『機動警察パトレイバー EZY』第1話「トレンドは#第二小隊」がついにお披露目された。上映後のトークライブには出渕裕監督、J.C.STAFFの松倉友二チーフプロデューサー、そして新生特車二課第二小隊から久我十和役・上坂すみれさん、天鳥桔平役・戸谷菊之介さんが登壇。1988年のOVA第1話から38年--あの特車二課第二小隊が、令和の世に新たな物語を刻み始めた瞬間