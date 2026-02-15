春節に伴う大型連休に入り、スーツケースを引いて北京首都国際空港内を移動する人たち＝15日（共同）【北京、上海共同】中国は15日、春節（旧正月）に伴う大型連休に入った。今年は23日までの9連休で春節連休として「史上最長」とされる。大手旅行会社によると、人気の海外旅行先トップ10にはタイや韓国などアジアの国が多い。日本は日中関係の冷え込みを背景にトップ10から外れた。北京首都国際空港は15日、スーツケースを手