埼玉県所沢市は、新年度から市立小中学校計４７校の児童・生徒の修学旅行費用を負担する。子育て世帯の経済的負担の軽減が目的で、１８日に開会する市議会定例会議に出す新年度予算案に約５４００人分の費用計３億６６７万円を計上した。市によると、修学旅行費用については、毛呂山町が町立中の生徒分を負担しているが、小中学生分をいずれも市が引き受けるのは県内初という。負担する１人当たりの上限額は、小学生が３万５０