カブスの今永昇太投手と鈴木誠也選手が日本時間15日、キャンプのライブBPで対戦。自身を含む2選手から特大本塁打を放った鈴木選手を、今永投手が称賛しました。この日のライブBPでは2打席対戦した両選手。1打席目は、鈴木選手が1ボールから82マイル(約132キロ)の甘く入ったスライダーを左中間へ運び、今永投手から特大本塁打を放ちます。2打席目は、カウント1ボール2ストライクから83マイル(約134キロ)のスプリットで空振り三振。