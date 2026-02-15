ニューカッスルでプレイするブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスは長期離脱を強いられるようだ。ここまで公式戦35試合に出場し9ゴール7アシストを記録するなど、同選手は今シーズンもニューカッスルにとって欠かせない存在として君臨している。しかし、ギマランイスはプレミアリーグ第26節のトッテナム戦でハムストリングを負傷し、状態が心配されていた。そんななか、『The Athletic』によると、ギマランイスは6週間から10週間