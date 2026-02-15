レッドブル・ザルツブルク、ライプツィヒで頭角を現し、2023年にプレミアリーグのリヴァプールに加入したハンガリー代表のドミニク・ショボスライ。豊富な運動量と正確なキックを持つMFで、先日のマンチェスター・シティ戦では直接FKを沈めている。また、本職はMFだが、今季のリヴァプールでは右SBとしてもプレイしており、活躍の幅を広げている。そんなショボスライだが、彼には幼少期の頃から掲げているある夢があるという。それ