決勝3本は全て90点台を記録も、4位に終わった平野流佳(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで僅差の4位だった平野流佳が、現地時間2月15日に自身のインスタグラムを更新。メダルを逃した悔しさを露わにした。【写真】「自分の点数には全く納得できてない」平野流佳の投稿をチェック平野流は13日の決勝で、1回目で90.00点、2回目90.00点、3回目91.00と高得点を並べた。しかし、金メダルに輝い