元世界女王のアンナ・シェルバコワが観客席で号泣する姿が注目を集めた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子は、日本の鍵山優真が銀メダル、佐藤駿が銅メダルに輝き、2人で表彰台に上がった。金メダルはカザフスタンのミハイル・シャイドロフが獲得している。【動画】「今見せている感情はすべて…」観客席で号泣する元世界女王また、絶対王者といわれた米国のイリア・マリニンがまさかの8位に終わ