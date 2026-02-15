高気圧に覆われた15日の石川県内は季節先取りの陽気となり、白山河内を除く全ての観測地点で、今年一番の暖かさとなりました。各地で4月上旬や中旬並みまで気温が上がった15日の県内。最高気温は小松で17度、金沢で16.5度、輪島で16.4度、珠洲で16.3度など、白山河内を除く全ての観測地点で今シーズン一番の暖かさとなりました。国の特別名勝・兼六園では、穏やかな日差しが注ぐ中、ほころぶ梅の花を写真に収めたり、雪どけが進む