一線級が集まった京都記念・Ｇ２（１５日、京都・芝２２００メートル）は人気馬の敗戦で波乱の決着となった。勝ったのは、６番人気のジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１５日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。優勝したのは大外枠から２番手につけて上手に立ち回ったジューンテイク。