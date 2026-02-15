◇ラグビーリーグワン第8節神戸34―33BL東京（2026年2月15日秩父宮ラグビー場）ラグビーリーグワンの神戸は34―33で昨季王者BL東京に勝利。リーグワンになってからは、BL東京戦で初白星となった。前節で衝撃的ばデビューを飾ったFB上ノ坊駿介（天理大4年）が今節も先発。前半6分、上ノ坊が相手ディフェンスを突破し、最後はNO・8ワイサケ・ララトゥブアが右中間に先制のトライを決めた。前半12分にはWTBイノケ・ブルア、