打撃練習するソフトバンク・今宮＝宮崎遊撃での14年連続開幕戦先発出場を目指す名手が、じっくりと調整を進めている。ソフトバンクの今宮は15日、宮崎キャンプでノックや打撃練習などで汗を流した。独自調整のS組から14日に合流。「めちゃめちゃ慎重にやってきた。宮崎は暖かいのでここからかなと思う」と徐々に段階を上げていく。昨季は左ふくらはぎ痛などの度重なるけがで、46試合の出場にとどまった。代役を務めた野村が12