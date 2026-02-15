日本代表の森保監督が15日にフクダ電子アリーナで開催された明治安田J1百年構想リーグ千葉―川崎F戦を視察後に取材に応じ、11日のプレミアリーグ、サンダーランド戦で左足を負傷したMF遠藤航（リバプール）に言及した。患部について「どこという場所も今はお伝えできる情報を持っていない」と説明。「どこかで難しい精密検査をするらしく、検査をしてもらってからわれわれに情報を入ってくることになっています」と続けた。6月