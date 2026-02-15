第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンが、２月14日、ひなた宮崎県総合運動公園で合宿初日を迎えた。今大会は、アメリカやドミニカ共和国が投打にトップクラスのメジャーリーガーをそろえ、過去最高レベルの戦いになると予想されている。両国と並び、アメリカのメディアやブックメーカーから「３強」の一角と見られている日本代表は、どのように戦うのか。なかでも、海の向こうから特別な