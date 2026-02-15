【モデルプレス＝2026/02/15】SixTONESのジェシーと田中樹が、2月14日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。プライベートでの飲み会を振り返った。【写真】SixTONESメンバーと親交深い米大リーグ選手◆SixTONESジェシー＆田中樹、村上宗隆選手とプライベート飲み会へ田中は「1月半ばとかに夜22時くらいに急に電話かかってきて」とジェシーから急に連