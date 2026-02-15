今回、Ray WEB編集部は価値観の違いについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は社会人3年目のあい。付きあって3年になる彼氏がいたのですが、ある出来事をきっかけにすれ違いが起きて……？彼氏と将来の話をしたあい。思わぬ2人の危機が訪れて……？原案：Ray WEB編集部作画：なぁライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】学生時代から付きあっているカップル♡ 将来の話をしたら【まさかの展開】