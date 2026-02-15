「Be Smile,Be Kawaii」をテーマに、いつ来てもALL390円で推しグッズが手に入るサンキューマートから、サンリオキャラクターズの限定文具アイテムが登場♡全国のサンキューマート店舗と公式オンラインショップにて、2026年2月18日（水）より入荷次第販売開始となります。新学期に向けて、毎日を可愛く彩る注目シリーズです。 第1弾は8キャラクター大集合 本企画はサンキ