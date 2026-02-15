「練習試合、巨人２−４広島」（１５日、沖縄セルラースタジアム那覇）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が対外試合初となる先発マウンドに上がり、２回を２安打無失点。初回は２本の安打で得点圏に走者を背負ったが、二回は中村奨を低めの直球で右飛に打ち取るなど三者凡退で切り抜けた。試合後、阿部慎之助監督は「まだまだこれからだと思う。イニングを重ねてどうかを見ていきたい」と冷静と評価。社会人出