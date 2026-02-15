JR西日本は、宝塚線（福知山線）の川西池田駅と北伊丹駅の間で2月14日早朝、踏切の遮断棒が下りなかったり、警報音が鳴らなかったりする状態で、電車が通過する事態が発生したと発表しました。計5本の電車が踏切を完全に通過し、1本の電車は異変に気づき非常停止しました。けが人はいませんでした。JR西日本によると、14日（土）午前6時21分頃、JR宝塚線の川西池田駅と北伊丹駅の間で、新三田発大阪行きの普通電車（7両編成