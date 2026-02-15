一力遼棋聖囲碁の第50期棋聖戦7番勝負の第3局は14、15の両日、福岡県太宰府市で打たれ、一力遼棋聖（28）＝名人・王座・天元・本因坊との五冠＝が166手で挑戦者の芝野虎丸十段（26）に白番中押し勝ちし、対戦成績を2勝1敗とした。第4局は26、27日に栃木県日光市で行われる。