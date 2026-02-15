お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に出演。声帯の不調により3週間の休養を取ることを発表。喉の状況を説明した。若林は喉の不調が長引き同番組を2週にわたり欠席。ニッポン放送のスタジオには約1カ月ぶりに来たという。オープニングトークで若林は「理由が分かってよかったけど、声帯がボロボロらしい。『大谷さんの手術前の肘だ』って言