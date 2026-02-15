◆報知新聞社主催第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市日本陸連公認コース）スペシャルゲストの２００４年アテネ五輪女子マラソン金メダリスト・野口みずきさんは、１０キロの部にランナーとして参加。約８キロ地点まで他の参加者とともに走り、背中でランナーを鼓舞した。「『お帰り！』って声が多くて、走っている人たちも喜んでいただいた。沿道の応援の人たちとも触れ合えて、とっても良かった」と充実感に浸った