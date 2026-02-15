ソフトバンクは１５日、宮崎キャンプで紅白戦を行い、Ｂ組から抜てきされた藤田悠太郎捕手が２打数２安打と猛アピールした。特別ルールで「１０番・ＤＨ」に入ると、２回無死一塁の１打席目に大野から左前安打。４回表からマスクをかぶると、その裏無死一塁の打席で、大竹から再び左前安打を放った。福岡大大濠高から２３年ドラフト７位で入団。「自分の強みは正確なスローイングとフットワークの軽さです。Ａ組のキャッチャー