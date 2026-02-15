◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節柏１―２東京Ｖ（１５日・三協Ｆ柏）東京Ｖが敵地で柏に２―１で逆転勝利を飾り、東組唯一の開幕２連勝で首位に浮上した。前半は何度もピンチを招き、前半３３分に柏ＭＦ小泉に先制点を献上したが、後半１４分にＦＷ山見、ＭＦ福田、ＤＦ吉田の３枚を投入して反撃に転じる。すると同１８分、山見の左ＦＫをＦＷ染野が頭で合わせて同点に追いつく。さらに後半アディショナルタイム２