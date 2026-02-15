◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）巨人は広島に２ー４。今年の対外試合、黒星スタートとなったが、ルーキーたちがキラリと光を放った一戦でもあった。先発のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）は初回に１死一、二塁のピンチを招いたが、秋山を三ゴロ併殺。２回は３者凡退に封じ、２回２安打無失点でプロ発の対外試合を終えた。ドラフト２位・田和（早大）は２―４の８回に登板。先頭の中村奨を遊飛に斬ると勝田を空