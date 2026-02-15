睡眠時間が短い人ほど、免疫力が低下しやすいって知っていましたか？「ちゃんと寝ていないと風邪をひきやすい」――実は、これにはきちんとした根拠があります。今回は医師の石原新菜先生に、睡眠時間が免疫力に与える影響と、実践しやすい睡眠対策について教えてもらいました。睡眠時間が免疫力に影響する？睡眠時間が5時間以下の人は7時間以上の人に比べて約4.5倍風邪をひきやすい！睡眠の質はもちろん、睡眠時間も免疫力に大