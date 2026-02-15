オリーブの産地として知られる香川県の小豆島で13日オリーブオイルの品評会が開かれました。NPO法人「小豆島オリーブ協会」が、香川県のオリーブオイルの品質向上などを目的に毎年開いている品評会です。2025年9月以降に香川県で収穫されたオリーブの実で作ったオイル15点の味や香りなどを審査員が採点していきました。今シーズン、オリーブは記録的な豊作でしたが、搾り取れる