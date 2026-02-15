モデルの滝沢眞規子（47）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ABEMAの人気番組「秘密のママ園」で共演中の近藤千尋、峯岸みなみと女子会トークを公開した。滝沢は峯岸に「ご飯作ってる？」と質問。峯岸がかつて、ミールキットに頼った生活をしており、自炊を頑張ると決意表明していたことを明かし「どうなの？」。峯岸は「うーん。週…いや、ほんとに作ってないかも」と正直回答。「娘のご飯はかろうじて、ストック作っ