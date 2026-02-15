◇明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグWEST―B第2節滋賀1―2山口（2026年2月15日維新みらいふスタジアム）今季J3に昇格したレイラック滋賀が15日のレノファ山口戦でJリーグ参入初戦を迎えた。開幕戦だった8日の大分戦が降雪中止に。仕切り直しの“初陣”は1―2で敗戦だったが、クラブの歴史に一歩を刻んだ。滋賀の和田治雄監督（56）は開幕前から「ウチはJクラブ60チームの60番目。J2から降格した山口や熊本との試合