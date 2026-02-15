ソフトバンクのカーター・スチュワート投手が15日、宮崎キャンプのB組でライブBPを務め、バットをへし折る力投を見せた。いきなり嶺井からカーブで空振り三振を奪うなど打者8人を相手に2安打2四球2三振。請求にはまだばらつきが見られたが、川村のバットを折るなど球威もあった。昨年はケガで登板なしに終わったが、2024年シーズンは20試合に先発して9勝を挙げて優勝に貢献した。復活を期す今季は有原航平が抜けたローテー