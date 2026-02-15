静岡県伊東市の大室山で行われた、春の訪れを告げる山焼き＝15日静岡県伊東市にある国指定天然記念物の大室山で15日、春の訪れを告げる山焼きが行われた。カヤを焼く炎が標高580メートルの山体を勢いよく駆け上り、麓に詰めかけた観客を魅了した。正午に大室山山焼保存会の会員らが山麓から点火すると、炎は瞬く間に山体を覆い約10分間で真っ黒に。東京都杉並区から家族で訪れた鍵元良子さん（64）は初めての観賞で「ずっと気