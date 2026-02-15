2月15日、ゼビオアリーナ仙台で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第23節GAME2が開催。東地区6位の仙台89ERSが、ホームで西地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの第2戦に臨んだ。 仙台は開幕からジャレッド・カルバーが次々と得点を沈め、28－24の4点リードで最初の10分間を終える。続く第2クォーターではブーバカー・トゥーレらが要