【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節】(鳴門大塚)徳島 4-0(前半2-0)新潟<得点者>[徳]松田佳大(5分)、ルーカス・バルセロス(40分)、宮崎純真(52分)、梶谷政仁(72分)<警告>[徳]ルーカス・バルセロス(17分)観衆:10,208人主審:川俣秀