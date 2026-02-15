【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節】(クラド)大分 2-0(前半0-0)北九州<得点者>[大]有働夢叶(62分)、キム・ヒョンウ(71分)<警告>[北]井澤春輝(79分)、平松昇(88分)観衆:11,352人主審:瀬田貴仁