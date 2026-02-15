【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節】(みらスタ)山口 2-1(前半2-0)滋賀<得点者>[山]古川大悟(21分)、小林成豪(40分)[滋]西山大雅(90分+1)<警告>[山]輪笠祐士(56分)[滋]藤谷壮(79分)観衆:6,889人主審:小林健太朗└開幕節延期の新規参入・滋賀、待望のJリーグ初戦は山口に敗戦…クラブの第1号ゴールはDF西山大雅