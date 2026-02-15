【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節】(ニンスタ)愛媛 2-2(PK3-4)金沢<得点者>[愛]田口裕也(60分)、阿部稜汰(90分+3)[金]大澤朋也(43分)、パトリック(46分)<警告>[愛]竹本雄飛(52分)[金]山本義道(23分)、長倉颯(53分)観衆:2,531人主審:堀善仁