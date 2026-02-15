[2.15 J1百年構想リーグ WEST第2節](パナスタ)※16:00開始主審:先立圭吾<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 1 東口順昭DF 3 半田陸DF 4 中谷進之介DF 21 初瀬亮DF 67 佐々木翔悟MF 10 倉田秋MF 11 イッサム・ジェバリMF 13 安部柊斗MF 17 山下諒也MF 27 美藤倫FW 42 南野遥海控えGK 18 荒木琉偉DF 2 福岡将太DF 5 三浦弦太MF 16 鈴木徳真MF 38 名和田我空MF 44 奥抜侃志FW 8 食野亮太郎FW 23 デニス・ヒュメットFW 40 唐山翔