【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節】(花園)FC大阪 2-2(PK5-3)高知<得点者>[F]島田拓海2(10分、82分)[高]杉山伶央(45分)、濱託巳(56分)<警告>[F]島田拓海(70分)、舘野俊祐(90分+4)[高]小林大智(67分)観衆:2,133人主審:大穂祐太