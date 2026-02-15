【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節】(駅スタ)鳥栖 1-1(PK4-3)熊本<得点者>[鳥]西澤健太(6分)[熊]飯星明良(89分)<警告>[鳥]小川大空(90分+1)[熊]小林慶太(30分)、藤井皓也(64分)、那須健一(72分)、李泰河(85分)主審:俵元希