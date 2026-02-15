【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節】(カンセキ)栃木SC 1-2(前半0-0)山形<得点者>[栃]西野太陽(55分)[山]土居聖真(51分)、堀金峻明(88分)<警告>[栃]佐藤祥(63分)主審:矢野浩平└途中出場FW堀金峻明が終盤に決勝ゴール! 山形が“開幕”を迎えた栃木SCを下して2連勝