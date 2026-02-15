[2.15 J2・J3百年構想リーグEAST-A第2節 栃木SC 1-2 山形 カンセキ]J2・J3百年構想リーグEAST-A第2節が15日に開催され、モンテディオ山形は敵地で栃木SCに2-1で勝利した。栃木SCは8日の第1節・ヴァンラーレ八戸戦が雪の影響で延期となったため、今節が実質的に開幕戦。前半から多くの決定機を作るが、GKトーマス・ヒュワード・ベルの好セーブなどでゴールを奪えずにいると、後半6分に山形が先手を取った。自陣でのクイックリ