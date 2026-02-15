[2.14 J1百年構想WEST第2節 広島 1-1(PK5-4) 岡山 Eピース]大型補強の背番号10がまたしても結果を出した。サンフレッチェ広島FW鈴木章斗は0-1で迎えた前半アディショナルタイム3分、ゴール正面でパスを受けて相手DF大森博を背負うと、足裏でのコントロールから意表を突いたノールックパス。背後に出したボールにFWジャーメイン良が反応すると、左足シュートを突き刺し、鈴木に加入後初アシストがついた。「ボールが入った時にま