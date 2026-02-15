【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節】(メグスタ)讃岐 1-5(前半1-2)富山<得点者>[讃]國分将(5分)[富]古川真人(21分)、吉平翼(29分)、オウンゴール(57分)、小川慶治朗(68分)、亀田歩夢(86分)<警告>[富]吉平翼(37分)、布施谷翔(90分)観衆:3,182人主審:岡宏道