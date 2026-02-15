【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節】(CFS)栃木C 0-1(前半0-0)秋田<得点者>[秋]梅田魁人(46分)<警告>[栃]鈴木武蔵(49分)[秋]諸岡裕人(41分)、長谷川巧(52分)、佐川洸介(66分)主審:野堀桂佑└秋田が栃木Cを退けて開幕2連勝! FW梅田魁人が2試合連続ゴール