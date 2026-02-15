【J1百年構想リーグ EAST第2節】(三協F柏)柏 1-2(前半1-0)東京V<得点者>[柏]小泉佳穂(33分)[東]染野唯月(63分)、福田湧矢(90分+2)<退場>[柏]原田亘(90分+3)<警告>[柏]戸嶋祥郎(18分)[東]平川怜(40分)、内田陽介(89分)主審:笠原寛貴└福田湧矢の後半AT弾が決勝点、逆転の東京Vが開幕2連勝! 昨季2位の柏はまさかの連敗スタート…