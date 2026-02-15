【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節】(いちご)宮崎 3-1(前半2-0)鳥取<得点者>[宮]土信田悠生2(10分、49分)、奥村晃司(31分)[鳥]三木直土(86分)<退場>[宮]山内陸(60分)<警告>[宮]山内陸2(4分、60分)[鳥]高柳郁弥(38分)、金浦真樹(61分)主審:佐々木慎哉