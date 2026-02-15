【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第2節】(白波スタ)鹿児島 3-1(前半1-1)琉球<得点者>[鹿]福田望久斗2(43分、62分)、中山桂吾(73分)[琉]加藤悠馬(1分)<警告>[鹿]中山桂吾(45分)[琉]荒木遼太(30分)、菊地脩太(70分)、堀内陽太(84分)主審:上田隆生