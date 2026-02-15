[2.15 J1百年構想リーグ EAST第2節 柏 1-2 東京V 三協F柏]15日、三協フロンテア柏スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグ EAST第2節、試合はMF小泉佳穂のゴールで柏レイソルが先手をとるも、FW染野唯月のゴールで東京ヴェルディが追いつくと、後半ATにMF福田湧矢が逆転ゴール。東京Vが開幕2連勝を飾った。川崎Fとの開幕節を3-5で落とした柏は、その一戦から先発4選手を変更。GKに永井堅梧、右CBにDF原田亘、右WBに山之内佑成