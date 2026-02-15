[2.15 J2・J3百年構想リーグEAST-A第2節 栃木C 0-1 秋田 CFS]J2・J3百年構想リーグEAST-A第2節が15日に行われ、ブラウブリッツ秋田は敵地で栃木シティに1-0で勝利した。これで開幕2連勝。逆に栃木Cは開幕2連敗となった。開幕戦で湘南ベルマーレを2-1で破った秋田は、後半2分に先制。左サイドの深い位置でMF佐藤大樹が粘った流れからFW鈴木翔大のパスをFW梅田魁人が左足で押し込んだ。梅田は開幕2試合連続ゴールを記録。この1