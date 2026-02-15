[2.14 J1百年構想WEST第2節 広島 1-1(PK5-4) 岡山 Eピース]今季が実質J1初挑戦--。J3でキャリアを切り拓いてきた若きCBが、J1百年構想リーグWESTの優勝候補本命を相手に圧倒的なインパクトを残した。ファジアーノ岡山に今季加入したDF大森博は、J1デビューとなった開幕節・福岡戦(▲1-1、PK5-6)に続き、第2節・広島戦にも3バックの右で先発。果敢な迎撃守備と188cmの上背を活かした空中戦で相手の攻撃を跳ね返しつつ、ボランチ